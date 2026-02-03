日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、B１三河のヘッド−コーチ、ライアン・リッチマン氏、米ＮＢＡ・ニックスでアシスタントコーチや、同サマーリーグでの指導経験のある吉本泰輔氏が就任する。◇主な指導歴【新監督】◆桶谷大氏２００５〜０８年大分ヒートデビルズ