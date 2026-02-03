巨人の阿部慎之助監督（４６）が３日、春季宮崎キャンプでリチャード内野手（２６）に助言した。フリー打撃中に「リチャードにサク越え何本とか言ったって０円だよっていう話をして。それなら丁寧に打った方が良いんじゃない、と言って」とアドバイス。指揮官の言葉を胸に、リチャードは大振りせず、コンパクトなスイングでセンター中心に鋭い打球を飛ばした。低い強烈なライナーでそのまま逆方向の右翼席にスタンドインした