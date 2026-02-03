日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長が３日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。ＪＢＡは２日にホーバス監督との契約終了を発表。２４年１１月には八村塁（レイカーズ）がコーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展。ただ、今回の