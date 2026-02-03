米沢市の金属部品メーカー「高橋製作所」が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。帝国データバンク山形支店によりますと、高橋製作所（資本金1500万円、米沢市芳泉町97‐1、従業員9人）は、2月3日までに事業を停止し、事後処理を弁護士に一任して自己破産申請の準備を進めています。会社は1970年に創業し、金属部品の切削加工や特殊ネジ、自動車部品などの製造を手がけ、2001年4月期