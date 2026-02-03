俳優の木村拓哉が３日、都内で映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督、２月２０日公開）のカーペットアライバルに登壇した。木村主演のフジ系ドラマ「教場」シリーズの集大成となる劇場版２部作の後編。前編「教場Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信中で、本作はその続編。警察官を育成する学校を舞台に、木村演じる義眼の教官・風間公親と、さまざまな事情を抱えた生徒、卒業生たちの物語を描く。木村が濃紺のス