衆院選は連日、各候補が激しい論戦を繰り広げています。山形県内3選挙区の10人の候補者に「山形で一番に取り組むべき政策は何か」を聞きました。県1区は、自由民主党の新人、中道改革連合の前職、参政党の新人の3人が争っています。1区の3人はいずれも、「山形で一番に取り組むべき政策」に「農業振興」を挙げました。自民・新人の遠藤寛明候補（39）「本県は農業県。山形の農業が元気にならないと山形が元気にならないと思ってい