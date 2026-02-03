小学生が工夫を凝らした自由研究の作品を楽しめる企画展が、高知市で開かれています。高知市の自由民権記念館で開かれている社会科自由研究作品展には、高知市内の小学校と義務教育学校に通う子供たちが手掛けた夏休みの自由研究を展示しています。26回目の2026年は、環境や産業・交通、総合・体験など6つの研究分野に、県内31校から146点が寄せられました。このうち、旭小学校2年の寺尾日向芽さんの作品は、接骨院で働きたいとい