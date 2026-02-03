節分の3日、山形市の保育園で節分の豆まきが行われ、園児たちが元気いっぱいに鬼退治をしました。山形市のはやぶさ保育園で行われた豆まきには、0歳から5歳までのおよそ100人の園児が参加しました。山形市の菓子メーカー「でん六」のキャラクター「でんちゃん」も助っ人として駆け付け、豆をまきました。今回、子どもたちは豆や鬼が苦手としているとされるイワシやヒイラギの葉、鏡を紙やアルミホイルを使って手