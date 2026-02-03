SUV人気に押され9代目の存在感は薄め？フォルクスワーゲンのご長寿モデル、パサート。最新版は9代目に当たり、ステーションワゴンのみとなったが、SUV人気に押され従来ほどの存在感はないように思える。【画像】全長4.9ｍ超の9代目VWパサートサイズの近いステーションワゴンたち電動のID.7も全154枚歴代のパサートも、フォルクスワーゲン・グループの他モデルと技術共有してきた。アウディA4がベースの世代もあった。最新