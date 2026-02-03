お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが2日、自身のブログを更新し、顔の傷の抜糸を迎えたことを報告した。【写真】痛々しい！顔に傷を負った姿の写真も公開した川島菜月さん菜月さんは1月26日のブログで、体調が急変した当時の状況を明かしていた。「子宮が痛いようなお腹を下したような、意識が飛ぶ感じ」と異変を感じ、トイレに向かおうとした際に意識を失って倒れたという。目が覚めると床に倒