北都銀行は、顧客情報が記載されている書類、推定2,855人分を紛失したと発表しました。書類は誤って廃棄したとみられ、情報漏えいの可能性は低いとしています。北都銀行によりますと、紛失したのは推定2,855人分の口座番号や残高、それに口座の名義人の氏名です。通町支店など秋田市内6つの支店と大館東支店のあわせて7店舗で、1978年度から1986年度までの9年間に一定期間、動きのなかった小口の口座に分類された顧客情報がなくな