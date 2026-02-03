去年4月から12月までの9か月間に県内で寄せられたクマの出没情報は約1万3,500件で、全国で最も多くなりました。クマに襲われるなどした人への被害と捕獲されたクマの数も全国最多となっています。環境省が3日に発表した速報値によりますと、去年4月から12月までの9か月間で、県内では1万3,483件のクマの出没情報がありました。公表していない北海道と生息していないとされる九州・沖縄を除いた全国の都府県で最も多く、全体の出没