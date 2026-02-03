県は大雪への対応を強化するための災害対策本部を5年ぶりに設置しました。北部の7市町村に災害救助法を適用し国と連携して速やかな支援を行います。県が5年ぶりに設置した大雪対応の災害対策本部会議には、鈴木知事や秋田地方気象台の担当者などが出席しました。鈴木知事「県北部を中心として非常に多くの雪が降っていると。1月だけではなくてですね通年で見ましても観測史上最も積雪の多い状況となっている地域があります」北部を