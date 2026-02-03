日産「新型セレナ」は“オラオラ”と違う「オトナ顔」採用！日産が2025年12月18日に発表した、主力ミニバン「セレナ」のマイナーチェンジ情報。ガソリン車およびe-POWER車のベースモデルは、2026年2月中旬から発売される見込みです。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型セレナ」です！（34枚）1991年の初代デビューから、来年2026年で35周年を迎えるセレナ。現行モデルは2022年に登場した6代目で、「家族のためのミニ