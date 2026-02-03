◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクのドラフト2位の稲川竜汰投手（21）と同3位の鈴木豪太投手（22）、育成3位の大矢琉晟投手（22）が3日、春季キャンプで初めてブルペン入りした。いずれもB組（2軍）スタートだったが、この日の投球が行われたのはB組の行う場所の真横にあるA組（1軍）ブルペンだった。投球が始まる直前。ブルペン捕手やアナリストなどが連絡を受け、慌てて移動する姿があった。B組（2軍）