◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、筑後）ソフトバンクの育成4年目、重松凱人外野手（25）が支配下入りを誓った。昨年12月は長打力を磨くべく山川穂高内野手（34）に弟子入り。キャンプは筑後のファーム施設でのC組（3、4軍）スタートとなったが「自分のやるべきことをやるだけ」と前を向く。戸畑高（福岡）では高校通算28本塁打をマーク。進学した亜大では4年間で公式戦通算1安打ながら、身体能力の高さを買われて育成で指