きょう午前、山形県鶴岡市で屋根の雪下ろしをしていた男性が地面に転落し、死亡しました。 警察によりますと、きょう午前９時３０分ごろ、鶴岡市一霞の住宅で、この家に住む７８歳の男性が１人で自宅１階の屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ３．３メートル下の地面に転落したということです。 物音を聞いた家族が男性を発見し、１１９番通報しました。 発見当時、男性は意識があり、会話もできたということですが、