県政のかじ取り役を誰に託すのか？現職と新人の3人が立候補した山口県知事選挙は、衆院選と同じ8日の投票に向け、選挙戦が展開されています。山口県知事選挙に立候補しているのは届け出順に、無所属の現職で自民党・公明党・国民民主党が推薦する村岡嗣政候補（53）無所属新人の有近眞知子候補（43）無所属新人で共産党と社民党が推薦する大久保雅子候補（61）の3人です。 ■村岡嗣政候補 村岡候補は宇部市出身。総務省の官僚を