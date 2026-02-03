テーラーメイドからは『Qi4D』、キャロウェイからは『クアンタム』という注目モデルが発表され、すでに予約もスタートし、ドライバーランキングでは新モデルがトップ3にランクイン。しかしフェアウェイウッド部門では、昨年から引き続きピン『G440 MAX』と『ゼクシオ14』が1位、2位をキープしている状況だ。フェアウェイウッドの販売動向について、有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんはこう語る。【写真】新モデルのランクインは1機種