ビリヤード台で大人顔負けの表情を見せる2歳児の映像が公開された。イギリス・マンチェスター出身のジュード・オーウェンズくんだ。【映像】ギネス認定の2歳児の“スーパーショット”まだ2歳のジュードくんだが、その腕前は、他の球をクッションに当てて狙う「バンクショット」に、1回のショットで2個の球をポケットに入れる「ダブルポット」も見事成功させている。ジュードくんは、2つの技を最も若く成功させた男性として、