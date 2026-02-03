鹿島は3日、鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行い、7日の百年構想リーグ開幕節・FC東京戦（味スタ）に向けて調整した。2年目の指揮を執る鬼木監督は「積み上げてきたものはキャンプを通して出せている。選手間の意思疎通も取れてきた」と仕上がりに手応えを強調。昨季王者として臨む新シーズンへ「相手は自分たちとやる時にモチベーションが非常に高くなる。それを理解した中で受けずに戦うこと」と心構えを説いた。至上