「第１４回ボートレース研究ファン感謝祭」（３日、江戸川）宮脇遼太（２７）＝福岡・１２７期・Ａ２＝が３日目４Ｒで４カドからまくって１着。後半９Ｒのイン戦はＦ艇の影響もあって３着に敗れたが、予選３位で当地初優出を決めた。「前半は伸び寄りにして伸びは良かった。合えばターン足もいいし、調整に反応してくれる」と舟足に関しては好感触だ。これで通算１０回目の優出に「エンジンは勝率以上の感じがある。優勝戦は