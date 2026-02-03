本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、バレンタインに向けてさまざまなバリエーションのチョコスイーツが発売されています!2026年2月の新商品5品まとめ(2月3日〜2月9日)「とろける濃厚生チョコ」(453円)「とろける濃厚生チョコ」(453円)価格 : 453円販売地域 : 全国濃厚な一口サイズの生チョコです。カップに詰め、手軽に食べやすく仕立てました。「お店で揚げたショコ