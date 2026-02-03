巨人に新加入した前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）が３日の宮崎春季キャンプ第１クール最終日に?来日初死球?をくらい、一時騒然となった。それは午前中に行われた投手陣のブルペン投球でのこと。この日は今キャンプで初めて野手が打席に入り、より実戦に近い状態で練習を行っていた。ダルベックは、ドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）の打席に入ると、２１球目に投じられた内角低めの球が