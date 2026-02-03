デル・テクノロジーズは2月3日、約5年ぶりに復活したゲーミングデスクトップ「Alienware Area-51 Gaming Desktop」に、最新のAMD Ryzen 9000X3D搭載モデルを追加発売した。価格は699,980円から。Alienware Area-51 Gaming Desktop今回追加されたモデルは、CPUにAMD Ryzen 9850X3Dを標準搭載する。高速キャッシュ技術「3D V-Cache」によりゲームプレイ時に高いフレームレートを実現するほか、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ（RTX 50