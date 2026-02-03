2月3日は節分です。三重県桑名市の多度大社で、毎年恒例の豆まきが行われました。「上げ馬神事」で知られる桑名市の多度大社で行われたのは、無病息災を願う「節分大厄除祭」です。事前に申し込んだおよそ80人が一斉に豆や菓子をまくと、参拝客らが手を伸ばし、競い合うようにして袋に詰めていました。豆まきは午前と午後の2回行われ、計約1000人が訪れました。