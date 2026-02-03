2月3日は節分です。北九州市で開かれた恵方巻きの販売会に多くの人たちが訪れ、一年の幸せを願いました。 ■白野寛太記者「恵方巻きのイベントが行われていて、多くの人が集まっています。」JR小倉駅には3日、市内12のすし店が集結し、1本500円から3000円を超えるものまで多様な恵方巻きが並びました。FBSの記者も、ことしの恵方、南南東を向いて丸かぶりでいただきました。■白野記者「食べ応えがあり、おいしかったです。こと