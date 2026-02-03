■これまでのあらすじ不機嫌な妻に息苦しさを感じている夫。しかし、妻からすればズレた優しさを振りかざす夫との日常こそ息苦しいものだった。言いたいこと言わずに飲み込み続けた結果、ギスギスしてしまった夫婦関係。妻はすべて打ち明け、夫が離婚を望むなら受け入れる覚悟を決めるのだった。義母のプレッシャーとキャリアを諦めることへの葛藤、育児への不安…。私がどれほど追い詰められていたか、夫はわかってくれたようです