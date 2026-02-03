マーゴット・ロビーが主演・プロデューサーを務めるエメラルド・フェネル監督最新作『嵐が丘』（2月27日公開）より、激しく惹かれ合う2人を熱演したマーゴット、ジェイコブ・エロルディ、そしてエメラルド・フェネル監督の熱い想いがあふれ出す特別映像が解禁。併せて、主要キャラクターの深淵をのぞくキャラクターポスター、ドラマの加速を予感させる新場面写真も一挙に到着した。【動画】マーゴット・ロビーらキャスト＆監督が