２日夕方、長野・下高井郡木島平村で除雪作業中の87歳の女性がイノシシに襲われけがをしました。命に別条はないということです。イノシシが出没したのは下高井郡木島平村の住宅街です。警察によりますと２日午後5時すぎ除雪作業をしていた近くに住む87歳の女性がイノシシに突進され太ももや額などにけがをしました。女性は飯山市内の病院に搬送されましたが会話はでき命に別条はないということです。警察署員などが辺りを捜索しま