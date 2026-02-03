大石田町で3日午前、小屋の雪下ろし作業をしていた男性が屋根から転落し、大けがをしました。3日午前10時半ごろ、大石田町大石田の燃料店で、小屋の雪下ろしをしていた従業員の55歳男性が屋根からに約3.5メートル下の地面に転落しました。この事故で男性は右膝の骨を折る大けがをしました。警察によりますと、男性は午前9時ごろから小屋の雪下ろしをしていて、屋根の上で休憩した後、作業を再開しようと立ち上がった際に足を