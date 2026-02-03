巨人の春季キャンプは第１クール最終日。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、新外国人投手に目を向けた。＊＊＊＊＊＊マウンドに立っている姿に威圧感がある。新外国人のマタも、十分競争に加われる逸材だ。聞くところによると、あるメジャー球団の４０人枠に誘われていて、巨人を選んでくれたという。メジャーデビューよりも日本での成功を優先したハングリーさは買いたいところ。この日も投げ終わった後、田中将や