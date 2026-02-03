大相撲の大関・安青錦（安治川）が３日、東京・港区の豊川稲荷東京別院で行われた節分会に参加した。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）、小結・王鵬（大嶽）ら参加者とともに豆をまいた。十両だった昨年に続く参加で、集まった人たちからは「大関！」という声が掛けられた。「（声援の大きさは昨年と）比べ物にならなかった。皆さんに名前を知ってもらえた。昨年は十両だったが、今年は大関という、うれしさもある」と話した