「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が春季キャンプに合流した。４日までの２日間と第２クールで臨時コーチを務めるが全体練習後、若手の居残り練習なども見守り、その後にはサブグラウンドに移動。雨天時用の走路「めんそー路」を視察し、実際に走って好感触を得た。設置の目的は雨天時でも投手陣が走り込める場所の提供。そのリクエスト