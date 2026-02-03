貯金口座を違法に差し押さえられたとして、徳島市の男性が、税金の徴収を行う「県市町村総合事務組合」に対し、差押え金の一部返還を求めた裁判で、徳島地裁は2月2日、差押えの違法性を認め、組合に対し7万円余りの支払いを命じました。（原告の男性）「当時の私にとって、あの時のお金は非常に大切なものであったので、生活が非常に苦しかった」県市町村総合事務組合は2020年、徳島市の男性が滞納した住民税を徴収するため、給与