3日午後6時3分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、それに玉川村、茨城県の水戸市、日立市