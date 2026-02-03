覇権奪回を目指す神戸は3日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開練習を行った。実戦形式のメニューが多く取り入れられる中、今季から就任したミヒャエル・スキッベ監督（60）の目指すサッカーが徐々に見えてきた。（1）ハイプレス継続吉田孝行前監督時代と同様、前線からプレスを掛けてボールを奪うスタイルは継続。その中で「よりボールに対していく部分とか、ボランチに対してももう少し前に出て欲しいという要求もある。