神戸発のアイドルグループＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が３日、神戸市の生田神社で行われた節分祭の豆まき神事に参加した。歓声とともに壇上に上がった５人は、豆やお菓子を全力で投げて集まった観衆を喜ばせた。メンバーの曽谷蘭は「後ろの方にはなかなか豆を飛ばせなかったのですが、狙ったところに的中した時はとてもうれしかったです」と笑顔。神粼萌衣は「思ったよりも豆を遠くのとこに飛ばすのは難しかったのですが、目が