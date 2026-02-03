名古屋市営地下鉄「国際センター駅」から徒歩3分の場所にある「THE GOHAN classic pavilion」は、創作肉ビストロです。自慢は何といっても牛肉料理。専属の肉師が目利きした全国各地の上質な黒毛和牛を取りそろえています。中でも、モモ肉の「シンタマ」など、適度にサシが入った赤身中心の希少部位も扱っているのが特徴です。取り扱いが難しい部位だからこそ、丁寧な下処理を施し、調理法や熟成方法まで追求した上で調理