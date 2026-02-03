スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月3日から「スイート ミルク チョコレート」を、全国のスターバックス店舗で販売しています（一部店舗を除く）。カカオのコクとまろやかな甘さバレンタインシーズンに登場する「スイート ミルク チョコレート」は、スターバックスでも人気の「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーを、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てた特別な一杯です。カカオの香ばしさとやさしい甘