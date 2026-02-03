平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年2月のラインナップが解禁された。本日2月3日（火）からスタートするのは――・火曜『味覚ノ言語化ヲ試ミル。』＜MC：ミルクボーイ・駒場孝＆ガクテンソク・奥田修二＞・水曜『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』＜MC：ロングコートダディ・堂前透、真空ジェシ