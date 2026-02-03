2月3日は節分です。秋田市の認定こども園で豆まき行事が行われました。園児たちが自分の心に住み着くさまざまな“鬼”を退治して、福を呼び込みました。秋田市大町のサン・パティオこども園には、5匹の赤鬼と青鬼がやってきました。子どもたちの心に住み着いた“いじわる鬼”や“泣き虫鬼”を追い払おうと、園では毎年この時季に節分のイベントを行っています。事前に節分の豆まきの意味について学んできたという園児たち。弱い心