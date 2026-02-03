■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月０３日１５５円４０～４２銭（△０．５２） ０２月０２日１５４円８８～９０銭（△１．０９） ０１月３０日１５３円７９～８１銭（△０．４７） ０１月２９日１５３円３２～３３銭（△０．６９） ０１月２８日１５２円６３&#