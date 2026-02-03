東京都豊島区のおたからや千川駅前店で、ジャンクカメラを1台200円で買い取るキャンペーンが始まった。期間は2月3日（火）から2月28日（土）にかけて。 “通常は処分されがちなカメラ類”も対象に含むとしており、シャッターが切れないフィルムカメラ、電源が入らないデジタルカメラ、レンズ欠品・外装破損のあるカメラなども買い取るという。メーカーや年代、状態は不問としている。 壊れている