グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」は2月1日より、「ボルドーカヌレ・ショコラ」をそごう横浜店限定で販売しています。■冬限定ショコラ味、そごう横浜店限定で販売バターとチーズの香り溢れる美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いたブランド代表作「チューリップローズ」は、累計販売数5,000万個を突破しました。今回、「