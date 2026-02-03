MF坂元達裕を擁するコベントリー・シティは１月31日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第30節で、QPRとアウェーで対戦。53分に、MFジョシュ・エクルスのヘディングシュートで先制するも、66分と74分に連続失点を許して逆転負けした。シーズン序盤から好調を維持してきたコベントリーだが、昨年12月以降は調子を落としている。直近２か月の戦績は４勝３分５敗。第９節で首位に躍り出ると、一時は２位のミドルズブラに