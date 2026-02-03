「最近、レアル・マドリーの監督を退任したシャビ・アロンソが、リバプールの監督候補として噂されているが、アロンソと連絡を取り合っているのか？ あるいは、アロンソが自分の後任として招聘される可能性についてどう考えているのか？」これは、１月21日に行なわれたCLマルセイユ対リバプール戦の前日会見で、ある記者が投げかけた質問である。問いを受けたのは、リバプールの指揮官アルネ・スロット。会見の半ばに飛んできた