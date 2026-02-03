障害のある人が、日頃の訓練や培った経験を生かして手掛けた商品の販売会が名古屋で開かれていて、マフラーやお菓子などおよそ6000点が販売されています。中日ドラゴンズの選手が試合で着ていたユニホームをリメイクしたトートバッグやキーホルダーなど、ここでしか手に入らない商品もあります。この催しは、イオンモールナゴヤドーム前で2月9日までです。