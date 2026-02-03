【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本屈指のソウルディーバ・鈴木聖美が、村上てつや（fromゴスペラーズ）とコラボレーションしたニューシングル「New Bag」を、3月3日にリリースすることが決定した。 ■村上てつやのサウンドプロデュースを、実弟である鈴木雅之が提案 2027年4月でデビュー40周年を迎える鈴木聖美が、久々の新曲をリリース。サウンドプロデュー