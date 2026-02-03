日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万6864枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 26864( 26128) ABNクリアリン証券 21702( 20576) バークレイズ証券 12972( 12077) JP